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Опубликовано 21 февраля 2024, 22:30
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Батареи iPhone 15 стали вдвое долговечнее без новых технологий

Вероятно, в ответ на требования ЕС
Apple удвоила ожидаемый срок службы аккумуляторов для линейки iPhone 15, заявив, что теперь они могут сохранять 80% своей первоначальной емкости после 1000 циклов зарядки — вдвое больше, чем при предыдущей оценке в 500. Это неожиданное обновление произошло незадолго до вступления в силу правил ЕС, требующих энергетического класса для аккумуляторов телефонов, при этом долговечность должна составлять не менее 800 циклов.

Хотя Apple утверждает, что никаких аппаратных или программных изменений не было, они объясняют это «постоянным совершенствованием компонентов батареи и управления питанием iOS». Вероятно, это стратегический шаг, направленный на соблюдение требований ЕС, требующих не менее 800 циклов для обеспечения долговечности аккумулятора.

Это заявление относится только к iPhone 15 серии 2023 года (iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max). Более ранние модели iPhone по-прежнему рассчитаны на 500 циклов, хотя Apple оценивает, нужно ли их пересматривать.

Для оптимального заряда батареи Apple рекомендует избегать сильного перегрева смартфона и хранить его в течение длительного времени при более 50% заряда. Кроме того, начиная с iOS 17.4 (в настоящее время это бета-версия), счетчик циклов работы батареи переместится из «Настройки > Общие > О программе» в более актуальные «Настройки > Батарея > Здоровье батареи».

Источник:Engadget
Автор:Максим Многословный
Теги:
#зарядка
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#iPhone
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#Европа
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#аккумулятор