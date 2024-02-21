Батареи iPhone 15 стали вдвое долговечнее без новых технологий

Хотя Apple утверждает, что никаких аппаратных или программных изменений не было, они объясняют это «постоянным совершенствованием компонентов батареи и управления питанием iOS». Вероятно, это стратегический шаг, направленный на соблюдение требований ЕС, требующих не менее 800 циклов для обеспечения долговечности аккумулятора.

Это заявление относится только к iPhone 15 серии 2023 года (iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max). Более ранние модели iPhone по-прежнему рассчитаны на 500 циклов, хотя Apple оценивает, нужно ли их пересматривать.

Для оптимального заряда батареи Apple рекомендует избегать сильного перегрева смартфона и хранить его в течение длительного времени при более 50% заряда. Кроме того, начиная с iOS 17.4 (в настоящее время это бета-версия), счетчик циклов работы батареи переместится из «Настройки > Общие > О программе» в более актуальные «Настройки > Батарея > Здоровье батареи».