Батареи iPhone станут больше с 2023 года

Источники из цепочки поставок рассказали, что Apple намерена расширять использование технологии, которую ранее запатентовала. Технология называется Integrated Passive Device (IPD). Изготовление чипов с её помощью позволит расширить возможности партнёров компании — TSMC и Amkor.

Периферийные чипы для iPhone, iPad и MacBook станут тоньше, предлагая более высокую производительность. Это позволит оставить больше места для аккумуляторов большей ёмкости.

IPD может стать частью технологии TSMC для производства 3-нм процессоров. А такие чипсеты ожидаются в iPhone 2023 года.

Конечно, нельзя быть уверенным, что Apple воспользуется преимуществами компактных микросхем именно ради увеличения батарей. Вместо этого компания может просто сделать устройства ещё тоньше.