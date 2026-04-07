Батарея на 10 001 мА·ч, недорогой: Realme P4 Power начали продавать в России

07 апреля 2026
Батарея на 10 001 мА·ч, недорогой: Realme P4 Power начали продавать в РоссииОт 32 000 рублей
Realme P4 Power поступил в продажу в России. Самое интересное — аккумулятор на 10 001 мА·ч. При такой ёмкости устройство остаётся ещё и довольно тонким (9 мм) и лёгким (219 граммов). Быстрая зарядка на 80 Вт пополняет половину батареи за 36 минут. Батарея рассчитана на 8 лет службы.
© Realme
Внутри — Dimensity 7400 Ultra, до 26 ГБ динамической оперативной памяти и 256 ГБ встроенной. Экран — изогнутый, с 144 Гц и яркостью до 6500 нит. Корпус защищён от воды и пыли по стандартам IP66, IP68, IP69.
Камеры: основная на 50 Мп с оптической стабилизацией, ультраширокоугольная на 8 Мп и фронтальная на 16 Мп. Есть ИИ-функции для редактирования фото и монтажа видео.
Телефон работает на realme UI 7.0 с голосовым помощником Яндекс Алисой.
Доступны два цвета: серебристый и оранжевый. Цена:
- 8/256 ГБ — 31 999 рублей.
- 12/256 ГБ — 34 999 рублей.