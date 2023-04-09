Батарея на 7000 мАч: Huawei выпустит новый смартфон Enjoy 60X

13:36, 09 апреля 2023
1 мин.
Батарея на 7000 мАч: Huawei выпустит новый смартфон Enjoy 60XУ стандартной модели аккумулятор на 6000 мАч
Huawei готовится к выпуску нового смартфона серии Enjoy — Enjoy 60X. Утечка показала, что в телефоне будет установлен аккумулятор ёмкостью 7000 мАч.
Фото: Huawei
Enjoy 60X также будет оснащён 6,95-дюймовым дисплеем. Другие характеристики телефона пока не раскрываются. Ожидается, что запуск состоится 17 апреля 2023 года. На этом же мероприятии Huawei может анонсировать серию Nova 11.
Для сравнения, у стандартной модели Huawei Enjoy 60 установлены 6,75-дюймовый ЖК-дисплей и аккумулятор на 6000 мАч.