База GSMA раскрыла три новых новых смартфона Samsung

Опубликовано 19 марта 2026, 22:311 мин.
База GSMA раскрыла три новых новых смартфона SamsungFE, M и F серии
В базе данных GSMA появилась информация о трех новых моделях Samsung. Компания готовит к выпуску смартфоны Galaxy S26 FE, Galaxy M47 5G и Galaxy F70 Pro 5G.
Galaxy S26 FE. Доступный флагман
Это «облегченная» версия флагмана Galaxy S26. Телефон получил номер модели SM-S741B/DS. Пока никаких подробностей о характеристиках нет. Но предположительный срок релиза — сентябрь.
Galaxy M47. Продолжение «странной» серии
Модель Galaxy M47 5G (SM-M476B/DS) вызвала у СМИ особый интерес. Предыдущий телефон этой линейки — Galaxy M44 — вышел только в Южной Корее в 2023 году. Внутри был Snapdragon 888, который в то время был не самым мощным. Выйдет ли новый M47 за пределы Кореи и какой чип в него поставят — покажет время.
Galaxy F70 Pro. Новое — забытое старое
Третья модель — Galaxy F70 Pro 5G (SM-E476B/DS). В F-серии, похоже, впервые появится приставка Pro. Обычно такие телефоны продаются в Китае, Индии и Бангладеш. Чем именно «профессиональная» версия будет отличаться от обычной, тоже неизвестно.