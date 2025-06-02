Отсутствие нового процессора может разочаровать пользователей, рассчитывающих на рост производительности. Основное обновление коснётся дисплея: его размер вырастет до 6,3 дюйма (против 6,1 дюйма у iPhone 16), частота обновления составит 120 Гц. Фронтальная камера улучшится до 24 Мп.

Также слухи указывают на уменьшение Dynamic Island — выреза для камеры и датчиков Face ID — благодаря технологии металинз, которая позволяет сократить размер модулей. Это изменение затронет все четыре модели iPhone 17.