Базовая версия iPhone 16 Pro получит увеличенную до 256 ГБ память, но сохранит цену в $1000

Внутренние же изменения будут более существенными, и, по слухам, базовая версия iPhone 16 Pro получит хранилище на 256 ГБ, вместо нынешних 128 ГБ у iPhone 15 Pro.

На базовую память в 128 ГБ пользователи iPhone давно жалуются, а ведь новые функции требуют все больше места.

Сейчас и iPhone 15, и iPhone 15 Pro в минимальной комплектации имеют 128 ГБ, а за дополнительный объем приходится доплачивать. Учитывая общую тенденцию к удорожанию iPhone, особенно моделей Pro, увеличение базового хранилища было бы логичным шагом.

По данным инсайдера LeaksApplePro, Apple собираются увеличить базовую память iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max со 128 ГБ до 256 ГБ. При этом источник не исключает, что цена iPhone 16 Pro, несмотря на больший объем памяти и другие улучшения, все же останется прежней.

Ранее появлялись сведения, что iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max получат экраны большего размера, 6.27 и 6.86 дюймов соответственно, а также ряд других апгрейдов.