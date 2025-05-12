Базовые часы Samsung Galaxy Watch8 получат дизайн Ultra-серии

Базовые часы Samsung Galaxy Watch8 получат дизайн Ultra-серииВозвращение классики
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Дизайн «сквиркл» вызвал споры среди фанатов: некоторые считают его шагом назад, ссылаясь на ранние квадратные модели Samsung, в то время как другие приветствуют относительно свежий подход. Watch8 Classic вернет вращающийся безель — механическое кольцо для навигации, любимое многими пользователями, отсутствовавшее в Watch7.
Часы получат улучшенную батарею (435 мАч для модели 44 мм), поддержку LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.3 и NFC для бесконтактных платежей. Новые функции, такие как отслеживание уровня бета-каротина для оценки антиоксидантного статуса, дополнят возможности One UI 8 Watch на базе Wear OS.
Samsung, похоже, не планирует выпуск Galaxy Watch Ultra 2, оставляя Ultra 2024 года флагманом. Ожидается, что Watch8 дебютирует в июле вместе с Galaxy Z Fold7 и Flip7.