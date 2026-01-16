Базовый Huawei Pura 90 превзойдет Pura 80 Ultra по многим параметрам

Согласно опубликованной таблице характеристик, Huawei Pura 90 получит процессор Kirin 9030 с поддержкой 5G. Он получше Kirin 9020, который используется в Pura 80 Ultra. Правда, информация противоречит более ранним слухам, поэтому её стоит воспринимать «с осторожностью».

Ещё одно заметное улучшение — аккумулятор. Ожидается, что Pura 90 оснастят батареей ёмкостью 7000 мА·ч с быстрой зарядкой 100 Вт по кабелю и 50 Вт без проводов. Для сравнения, у Pura 80 Ultra аккумулятор на 5700 мА·ч.

Утечка также говорит о системе из пяти камер, включая сразу два 200-мегапиксельных модуля — основной и перископический.

Среди других характеристик упоминаются 6,58-дюймовый OLED-экран, защита стеклом Kunlun нового поколения, распознавание лица, сканер отпечатков сбоку и ОС HarmonyOS 6.0.