Базовый iPhone 17 получит пять цветов, среди которых есть зелёный

iPhone 17 станет самой доступной моделью в линейке, которую Apple представит в сентябре. Он получит менее мощный чип A19 (не Pro), всего 8 ГБ оперативной памяти (в то время как другие модели — 12 ГБ), но при этом будет иметь на одну камеру больше, чем iPhone 17 Air, а также более ёмкий аккумулятор.