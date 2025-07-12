Базовый Poco F7 для китайского рынка получил эксклюзивный цвет

Или Redmi Turbo 4 Pro

Redmi выпустила новую версию смартфона Turbo 4 Pro в модном цвете Pink Gold (розовое золото) на китайском рынке. Этот вариант сочетает в себе оттенки персикового и розового золота, переливается при разном освещении и имеет матовое стеклянное покрытие с блестящей текстурой. На мировом рынке модель известна как Poco F7.