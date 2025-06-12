Базовый Poco F7 показал скромные результаты в тестах Geekbench перед запуском

Опубликовано 12 июня 2025, 22:071 мин.
Базовый Poco F7 показал скромные результаты в тестах Geekbench перед запускомНа то он и базовый
Poco F7 увидит свет к концу июня. Так, недавно устройство появилось в тесте Geekbench, где его производительность оказалась не самой высокой.
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Poco F7 получил 1937 баллов в одноядерном тесте и 6021 — в многоядерном. В основе телефона лежит процессор Snapdragon 8s Gen 4, такой же, как в недавно вышедшем iQOO Neo 10. Для сравнения, iQOO набрал 2093 и 6836 баллов. Хотя разница в цифрах не всегда заметна в обычной работе, Poco F7 может уступать конкурентам в сложных задачах.
У модели, протестированной в Geekbench, 12 ГБ оперативной памяти. Ранее Poco F6 выходил с 8 и 12 ГБ и работал на Snapdragon 8s Gen 3.
По слухам, Poco F7 получит 6,83-дюймовый OLED-экран с яркостью до 3200 нит — ярче, чем у предшественника. Основная камера, скорее всего, будет такой же, как у iQOO Neo 10 — Sony LYT-600 с большим сенсором.