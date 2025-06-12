Базовый Poco F7 показал скромные результаты в тестах Geekbench перед запуском

Poco F7 получил 1937 баллов в одноядерном тесте и 6021 — в многоядерном. В основе телефона лежит процессор Snapdragon 8s Gen 4, такой же, как в недавно вышедшем iQOO Neo 10. Для сравнения, iQOO набрал 2093 и 6836 баллов. Хотя разница в цифрах не всегда заметна в обычной работе, Poco F7 может уступать конкурентам в сложных задачах.

У модели, протестированной в Geekbench, 12 ГБ оперативной памяти. Ранее Poco F6 выходил с 8 и 12 ГБ и работал на Snapdragon 8s Gen 3.