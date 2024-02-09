Базовый Samsung Galaxy S24 сравнили с более дорогим Galaxy S24+

Традиционно модель Plus получает меньше внимания от покупателей, и, честно говоря, никто не ожидает, что в этом году что-то изменится. Однако, как неоднократно отмечалось в сети, S24+ аргументированно ближе к Ultra даже с точки зрения функций.

Большой QuadHD-дисплей и почти идентичный по размеру аккумулятор на 4900 мАч звучат довольно заманчиво. В то же время, S24+ все еще значительно дешевле, чем S24 Ultra, в то время как разница в цене между обычным S24 и S24+ не кажется такой уж большой.

Тем не менее, Galaxy S24 сохраняет свое явное преимущество, если вы ищете компактное флагманское устройство. И даже если вам не мешает больший размер, S24 все еще является самым дешевым способом попасть в новую семью S24 с ее Galaxy AI и семью годами обновлений программного обеспечения.

Так что выбор, как всегда, остается не самым простым.