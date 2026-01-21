Чтобы получить смартфон, нужно будет пройти идентификацию по паспорту. Просмотр рекомендаций не будет мешать звонкам или использованию приложений. Однако если пользователь полностью отключит показ любой рекламы, ему придется вернуть устройство, как указано в соглашении. Телефон при этом не блокируется.

Просмотр рекомендаций не является обязательным условием для совершения звонков, отправки сообщений или использования приложений. Устройство будет работать на Android 16. Все приложения и сбор данных будут подключаться только с согласия пользователя и в рамках российского законодательства.

Первые 1500 устройств весной 2026 года получат участники закрытого тестирования. Подать заявку на участие сможет любой желающий через сайт проекта.