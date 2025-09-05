Телефоны
Опубликовано 05 сентября 2025, 19:10
1 мин.

Belkin представила четыре новые модели наушников. Есть и варианты с проводами

Для любителей шумодава и не только
На выставке IFA Belkin показала четыре новые модели наушников SoundForm, рассчитанные на спорт, повседневное использование и любителей “проводных решений”. До 75% материалов этих наушников созданы из переработанных материалов, то есть наушники ещё и экологичны.
SoundForm Anywhere — полуоткрытые наушники для прослушивания во время тренировок или отдыха. Время работы до 26 часов: 6 часов от наушников и 20 часов от кейса. 10-минутная зарядка даёт 90 минут музыки. Есть “мультипоинт” для подключения двух устройств и двойные микрофоны. Кейс снабжён карабином.

SoundForm ActiveFit — спортивные наушники с фиксацией на ушах и плотно сидящими амбушюрами. Работают до 9 часов плюс 27 часов от кейса. Поддерживают три режима звука, имеют защиту от пота и брызг (IP54) и функцию прозрачности.

SoundForm Rhythm ANC — с активным шумоподавлением, тремя режимами и EQ-профилями. Время работы до 8 часов плюс 20 часов от кейса, Bluetooth 5.3 и водозащита IPX5.

SoundForm USB-C Wired ANC — проводные наушники с ANC, тремя режимами звука и микрофонами Clear Call. Кабель плоский и не путается, водозащита IPX5, драйверы 12 мм.

Цена и доступность:

Anywhere и ActiveFit — $34,99.

Rhythm ANC — $34,99.

USB-C Wired — $34,99.

Продажи начнутся с сентября-октября этого года.

