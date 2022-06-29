Belkin выпустила новую зарядную станцию "3 в 1" для устройств Apple

Apple Watch Series 7 - это первая версия Apple Watch, поддерживающая быструю зарядку. Однако для этой функции требуются улучшенные аксессуары - это означает, что старый кабель Apple для Apple Watch не способен обеспечить быструю зарядку Series 7. Именно поэтому Apple Watch Series 7 поставляются с новым кабелем USB-C в коробке.

Как отмечает The Verge, новое поколение Belkin Boost Charge Pro практически идентично старому. Однако Belkin заявляет, что модель 2022 года способна заряжать Apple Watch Series 7 на 33% быстрее. Согласно веб-странице продукта, подзарядка Series 7 с 0% до 80% занимает всего 45 минут с новой подставкой.