Белорусский школьник пострадал из-за взрыва батареи Nokia 3310

Пострадавший обратился к медикам 24 января 2021 года. Инцидент произошёл, когда мобильный телефон Nokia 3310 был включён в розетку. В этом время взорвался аккумулятор устройства. Школьник 2005 года получил ожоги. Его госпитализировали с диагнозом термический ожог левого бедра.

Это не первый подобный инцидент. В прошлом году в руках у 11-летнего школьника из Волгограда взорвался китайский смартфон. Мальчик просто положил его в карман брюк, а когда почувствовал, что устройство нагрелось, достал оттуда. Тогда китайский смартфон загорелся и взорвался. Ребёнка госпитализировали с термическим ожогом кистей.