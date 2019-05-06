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Белуха вернула утонувший iPhone из моря

Дело было в Норвегии
В сети опубликовали видео, на котором белуха возвращает норвежцу утонувший iPhone. Кита уже прозвали «русским шпионом».

Всё произошло недалеко от берегов Норвегии. Неаккуратный владелец обронил iPhone прямо в воды Норвежского моря. Внезапно из-под воды появилась белуха с телефоном во рту. Она отдала его владельцу.

«Шпионом» кита прозвали в связи с недавней забавной ситуацией. Около недели назад у берегов Норвегии рыбаки нашли белуху, к которой была привязана камера GoPro и обвес с надписью «оборудование Санкт-Петербурга». В СМИ предположили, что кита могли отправить ВМФ России.

Теперь в шпионаже в пользу российских военных заподозрили белуху, спасшую iPhone. Многие шутят, что она успела установить в телефон подслушивающее устройство.

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