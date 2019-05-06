Белуха вернула утонувший iPhone из моря

«Шпионом» кита прозвали в связи с недавней забавной ситуацией. Около недели назад у берегов Норвегии рыбаки нашли белуху, к которой была привязана камера GoPro и обвес с надписью «оборудование Санкт-Петербурга». В СМИ предположили, что кита могли отправить ВМФ России.

Теперь в шпионаже в пользу российских военных заподозрили белуху, спасшую iPhone. Многие шутят, что она успела установить в телефон подслушивающее устройство.