Белуха вернула утонувший iPhone из моря

Всё произошло недалеко от берегов Норвегии. Неаккуратный владелец обронил iPhone прямо в воды Норвежского моря. Внезапно из-под воды появилась белуха с телефоном во рту. Она отдала его владельцу.
«Шпионом» кита прозвали в связи с недавней забавной ситуацией. Около недели назад у берегов Норвегии рыбаки нашли белуху, к которой была привязана камера GoPro и обвес с надписью «оборудование Санкт-Петербурга». В СМИ предположили, что кита могли отправить ВМФ России.
Теперь в шпионаже в пользу российских военных заподозрили белуху, спасшую iPhone. Многие шутят, что она успела установить в телефон подслушивающее устройство.