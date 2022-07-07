Бенчмарк AnTuTu представил топ самых мощных Android-смартфонов

Абсолютные лидеры все еще смартфоны на Snapdragon, но и Dimensity уже не так сильно отстает

AnTuTu опубликовал список 10 самых производительных флагманов на Android за июнь 2022 года. В топ-3 попал даже Vivo X80 с процессором Dimensity 9000, но абсолютное лидерство все же за чипом Snapdragon 8 Gen1 – смартфоны на нем заняли 8 позиций из 10.