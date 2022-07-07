Бенчмарк AnTuTu представил топ самых мощных Android-смартфонов

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Бенчмарк AnTuTu представил топ самых мощных Android-смартфоновАбсолютные лидеры все еще смартфоны на Snapdragon, но и Dimensity уже не так сильно отстает
AnTuTu опубликовал список 10 самых производительных флагманов на Android за июнь 2022 года. В топ-3 попал даже Vivo X80 с процессором Dimensity 9000, но абсолютное лидерство все же за чипом Snapdragon 8 Gen1 – смартфоны на нем заняли 8 позиций из 10.
В первой половине 2022 года рынок флагманских смартфонов на базе Android был “полем битвы” между Snapdragon 8 Gen1 и Dimensity 9000. Две модели на MediaTek Dimensity 9000 попали в топ-10 списка флагманов в июне, что уже является большой победой для MediaTek.
Как отмечается в статье AnTuTu, отзывы о Snapdragon 8 Gen1 в первой половине года были не очень хорошими по причине проблем с нагревом, что в свою очередь дало возможность Dimensity 9000 завоевать хорошую репутацию на рынке.
Стоит уточнить, что результаты в рейтинг-листе представляют собой средние, а не наивысшие баллы бенчмарка.
Источник:AnTuTu
Автор:Максим МногословныйТеги:
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