«Беспрецедентная ошибка»: iPhone 14 Pro мог получить новый графический процессор, но этого не случилось

Сообщается, что инженеры Apple были «слишком амбициозны» при разработке графического процессора. В него хотели добавить поддержу технологии трассировки лучей. В результате прототип iPhone 14 Pro потреблял гораздо больше энергии, чем ожидалось, что влияло на время автономной работы устройства и управление температурой.

Недостатки обнаружились уже в конце процесса разработки. Отмечается, что этот инцидент стал беспрецедентным в истории разработки чипов Apple и является причиной того, почему ‌iPhone 14 Pro‌ показывает лишь небольшие улучшения в графической производительности.