Беспроводная зарядка Android станет лучше: Qi2 теперь поддерживает 25 Вт

WPC заявляет, что многие крупные производители Android-смартфонов уже в курсе этого стандарта, а в продаже появились первые сертифицированные аксессуары, например, UGREEN MagFlow с поддержкой Qi 2.2. Однако пока непонятно, когда появятся сами телефоны с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт и будет ли у них встроенное магнитное крепление, как у Apple MagSafe.

Есть надежда, что новый стандарт Qi2 25W появится вместе с грядущей серией Google Pixel 10. Но не исключено, что Google ограничится 15-ваттной зарядкой.