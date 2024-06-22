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Опубликовано 22 июня 2024, 08:15
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Бесшовная настройка наушников в iOS 18 перестанет быть “эксклюзивом” AirPods

Все ради аксессуаров сторонних производителей
В iOS 18 Apple намерена кардинально поменять процесс сопряжения аксессуаров сторонних производителей благодаря новому API AccessorySetupKit. Представленный вместе с бета-версией, этот API расширяет интуитивно понятный и быстрый процесс сопряжения, ранее применявшийся исключительно для аксессуаров Apple, таких как AirPods и AirTag.
Бесшовная настройка наушников в iOS 18 перестанет быть “эксклюзивом” AirPods

© Apple

С iOS 18 пользователи iPhone и iPad смогут сопрягать совместимые аксессуары с помощью простой всплывающей подсказки, избавляясь от необходимости переходить к настройкам Bluetooth или предоставлять отдельные разрешения вручную. Это не только упрощает подключение, но и интегрирует дополнительные функции, такие как подтверждение PIN-кода непосредственно через интерфейс системы.

AccessorySetupKit обещает значительно повысить удобство пользователей, предлагая сторонним производителям аксессуаров тот же уровень интеграции и простоты использования, который "определил экосистему Apple", пишет 9to5Mac.

В настоящее время новый API доступен в бета-версии iOS 18 для разработчиков, публичная бета-версия ожидается в следующем месяце, а полный релиз запланирован на осень.

Источник:9to5Mac
Автор:Максим Многословный
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