Бесшовная настройка наушников в iOS 18 перестанет быть “эксклюзивом” AirPods

С iOS 18 пользователи iPhone и iPad смогут сопрягать совместимые аксессуары с помощью простой всплывающей подсказки, избавляясь от необходимости переходить к настройкам Bluetooth или предоставлять отдельные разрешения вручную. Это не только упрощает подключение, но и интегрирует дополнительные функции, такие как подтверждение PIN-кода непосредственно через интерфейс системы.

AccessorySetupKit обещает значительно повысить удобство пользователей, предлагая сторонним производителям аксессуаров тот же уровень интеграции и простоты использования, который "определил экосистему Apple", пишет 9to5Mac.

В настоящее время новый API доступен в бета-версии iOS 18 для разработчиков, публичная бета-версия ожидается в следующем месяце, а полный релиз запланирован на осень.