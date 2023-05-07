Без фирменного переключателя на «беззвучку»: как будет выглядеть iPhone 15 Ultra вживую

iPhone 15 Ultra может иметь матовый металлический корпус и матовую заднюю панель. Дополнительными преимуществами могут стать уменьшение блока камеры и увеличение внутреннего пространства для более емкого аккумулятора.

Реагируя на давление со стороны регулирующих органов, Apple наконец-то должна внедрить порт USB-C в iPhone, о чем свидетельствует показанный макет. На макете видно, что переключатель режима «Без звука» был преобразован в кнопку, напоминающую кнопку действия на Apple Watch Ultra.