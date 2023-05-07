Без фирменного переключателя на «беззвучку»: как будет выглядеть iPhone 15 Ultra вживую

Без фирменного переключателя на «беззвучку»: как будет выглядеть iPhone 15 Ultra вживуюМакет попал в руки Unbox Therapy
До презентации Apple iPhone 15 остается еще несколько месяцев, а утечки и слухи уже предоставили нам множество подробностей о предстоящей серии. Популярный YouTube-канал Unbox Therapy показал макет iPhone 15 Ultra, который соответствует многим из ожидаемых изменений и функций предстоящей модели iPhone.
iPhone 15 Ultra может иметь матовый металлический корпус и матовую заднюю панель. Дополнительными преимуществами могут стать уменьшение блока камеры и увеличение внутреннего пространства для более емкого аккумулятора.
Реагируя на давление со стороны регулирующих органов, Apple наконец-то должна внедрить порт USB-C в iPhone, о чем свидетельствует показанный макет. На макете видно, что переключатель режима «Без звука» был преобразован в кнопку, напоминающую кнопку действия на Apple Watch Ultra.
Видно, что ободки iPhone 15 Ultra значительно тоньше, чем у iPhone 14 Pro Max, углы также были уменьшены для симметрии.
Внутри iPhone 15 Ultra стоит ожидать присутствие чипа A17 Bionic, изготовленного по 5-нм техпроцессу.
Что касается цены, то, хотя Unbox Therapy предполагает увеличение цены на 100 долларов, источники, не связанные с его заявлениями, сообщили, что цена iPhone 15 Pro может начинаться от 1099 долларов, а Pro Max - от 1199 долларов.