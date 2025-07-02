Без глифов, с «кривой» камерой, но всё ещё хорош: СМИ оценили Nothing Phone (3)

Снаружи Phone 3 почти не отличается от предыдущих телефонов Nothing: плоский экран с тонкими рамками, алюминиевые грани и приятный вес. Камеры на спине смонтированы асимметрично — выглядит спорно, но стильно. Доступны два цвета: белый (меньше отпечатков будет) и чёрный.

Главная новинка — глифы заменили мини-дисплеем. Он показывает заряд батареи, время, уровень наклона и даже простые игры вроде «камень-ножницы-бумага». Под задним стеклом есть кнопка для переключения режимов, а разработчики смогут добавлять новые «игрушки» через SDK.