Без глифов, с «кривой» камерой, но всё ещё хорош: СМИ оценили Nothing Phone (3)Знакомый дизайн, новые фишки
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Снаружи Phone 3 почти не отличается от предыдущих телефонов Nothing: плоский экран с тонкими рамками, алюминиевые грани и приятный вес. Камеры на спине смонтированы асимметрично — выглядит спорно, но стильно. Доступны два цвета: белый (меньше отпечатков будет) и чёрный.
Главная новинка — глифы заменили мини-дисплеем. Он показывает заряд батареи, время, уровень наклона и даже простые игры вроде «камень-ножницы-бумага». Под задним стеклом есть кнопка для переключения режимов, а разработчики смогут добавлять новые «игрушки» через SDK.
Под капотом стоит чип Snapdragon 8s Gen 4 — чуть слабее топовых решений, но вполне тянет на уровень Galaxy S24. Аккумулятор ёмкостью 5150 мА·ч с зарядкой до 65 В Вт по проводу и 15 Вт бемпроводным вариантом. Ещё здесь 1,5K AMOLED-экран с адаптивной 120 Гц, защита IP68 и до 16 ГБ оперативной памяти. Обещано пять лет обновлений Android и семь лет патчей безопасности.
Пока рано судить по камерам и скорости работы, тестов на момент написания материала не так и много. Но на бумаге Phone (3) выглядит очень интересно, а вот кошельку почти не уступает флагманам Samsung и Google.