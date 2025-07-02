Телефоны
Опубликовано 02 июля 2025, 21:30
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Без глифов, с «кривой» камерой, но всё ещё хорош: СМИ оценили Nothing Phone (3)

Знакомый дизайн, новые фишки
Когда в 2022 году вышел первый Nothing Phone (1), он освежил рынок смартфонов: необычный дизайн и хорошие характеристики по приемлемой цене выделялись на фоне конкурентов. Недавно компания представила новую модель — Nothing Phone (3), свой первый «настоящий флагман» с ценником в $ 799. СМИ успели пощупать его на презентации в Лондоне.
Без глифов, с «кривой» камерой, но всё ещё хорош: СМИ оценили Nothing Phone (3)

© Nothing

Снаружи Phone 3 почти не отличается от предыдущих телефонов Nothing: плоский экран с тонкими рамками, алюминиевые грани и приятный вес. Камеры на спине смонтированы асимметрично — выглядит спорно, но стильно. Доступны два цвета: белый (меньше отпечатков будет) и чёрный.

Главная новинка — глифы заменили мини-дисплеем. Он показывает заряд батареи, время, уровень наклона и даже простые игры вроде «камень-ножницы-бумага». Под задним стеклом есть кнопка для переключения режимов, а разработчики смогут добавлять новые «игрушки» через SDK.

Без глифов, с «кривой» камерой, но всё ещё хорош: СМИ оценили Nothing Phone (3)

© Nothing

Под капотом стоит чип Snapdragon 8s Gen 4 — чуть слабее топовых решений, но вполне тянет на уровень Galaxy S24. Аккумулятор ёмкостью 5150 мА·ч с зарядкой до 65 В Вт по проводу и 15 Вт бемпроводным вариантом. Ещё здесь 1,5K AMOLED-экран с адаптивной 120 Гц, защита IP68 и до 16 ГБ оперативной памяти. Обещано пять лет обновлений Android и семь лет патчей безопасности.

Пока рано судить по камерам и скорости работы, тестов на момент написания материала не так и много. Но на бумаге Phone (3) выглядит очень интересно, а вот кошельку почти не уступает флагманам Samsung и Google.