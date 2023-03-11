Без обновлений: в Samsung Galaxy Z Fold5 установят ту же камеру, что у старой модели

18:39, 11 марта 2023
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Без обновлений: в Samsung Galaxy Z Fold5 установят ту же камеру, что у старой моделиНикакой 200-Мп
Ходят слухи, что Samsung Galaxy Z Fold5 получит новый шарнир, который позволит убрать видимую складку на дисплее. Теперь же стало ясно, что больше значимых нововведений, видимо, не будет. У смартфона останется та же 50-мегапиксельная камера ISOCELL GN3, что и в прошлогоднем Galaxy Z Fold4.
Фото: Unsplash
Об этом сообщил надёжный инсайдер Ice Universe. По его информации, на Galaxy Fold5 не будет использоваться 200-Мп датчик ISOCELL HP2, который установлен на Galaxy S23 Ultra.
Инсайдер не сообщает, почему это так. Остаётся неясным, связано ли это с ограничениями стоимости, конструкции или чём-то ещё.