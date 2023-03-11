Без обновлений: в Samsung Galaxy Z Fold5 установят ту же камеру, что у старой модели

Об этом сообщил надёжный инсайдер Ice Universe. По его информации, на Galaxy Fold5 не будет использоваться 200-Мп датчик ISOCELL HP2, который установлен на Galaxy S23 Ultra.

Инсайдер не сообщает, почему это так. Остаётся неясным, связано ли это с ограничениями стоимости, конструкции или чём-то ещё.