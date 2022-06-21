Без потери времени: новая версия системы iPhone позволит не вводить «капчу» на некоторых сайтах

Apple разработала функцию совместно с Fastly и Cloudflare. Опция будет работать не только в iOS 16, но и в macOS Ventura. Часть сайтов должна перестать показывать вам так много CAPTCHA. Какая часть? С Fastly или Cloudflare работает довольно много сайтов, в том числе AliExpress, Airbnb и др.

Новая функция Apple работает так: когда вы заходите на веб-сайт, он будет запрашивать у вашего телефона или компьютера, является ли пользователем человек, а не бот. Если ваше устройство скажет «да», вас пропустят без введения «капчи».