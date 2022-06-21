Без потери времени: новая версия системы iPhone позволит не вводить «капчу» на некоторых сайтах

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Без потери времени: новая версия системы iPhone позволит не вводить «капчу» на некоторых сайтахiOS16 выйдет осенью
Хорошая новость для владельцев iPhone: когда выйдет iOS 16, количество CAPTCHA, с которыми придётся сталкиваться, заметно уменьшится. В iPhone появится функция «Автоматическая проверка» (Automatic Verification), которая позволит сайтам узнавать, что вы не бот без решения головоломок.
Apple разработала функцию совместно с Fastly и Cloudflare. Опция будет работать не только в iOS 16, но и в macOS Ventura. Часть сайтов должна перестать показывать вам так много CAPTCHA. Какая часть? С Fastly или Cloudflare работает довольно много сайтов, в том числе AliExpress, Airbnb и др.
Новая функция Apple работает так: когда вы заходите на веб-сайт, он будет запрашивать у вашего телефона или компьютера, является ли пользователем человек, а не бот. Если ваше устройство скажет «да», вас пропустят без введения «капчи».