Без приложений, с плавающими карточками: Samsung показала «интерфейс будущего»

Например, напоминание о встрече может само подтянуть данные из календаря, показать лучший маршрут до места и контакты участников. Выбор даты может превратиться в «полноценного помощника по планированию».

Напоминаем, нет гарантии, что именно такая система появится в реальных смартфонах.