Опубликовано 16 июля 2026, 13:221 мин.
Без приложений, с плавающими карточками: Samsung показала «интерфейс будущего»Пока концепт
Samsung представила концепцию нового интерфейса под названием Fluid AI Design System. Пока это лишь дизайн-видение того, каким может стать One UI в будущем.
© Samsung
Главная идея в том, чтобы уйти от «привычных жёстких экранов с иконками приложений». Вместо этого интерфейс гибок и адаптивен. Информация появляется в виде «карточек», которые могут увеличиваться, уменьшаться, менять форму и перестраиваться в зависимости от того, чем занят пользователь.
Например, напоминание о встрече может само подтянуть данные из календаря, показать лучший маршрут до места и контакты участников. Выбор даты может превратиться в «полноценного помощника по планированию».
Напоминаем, нет гарантии, что именно такая система появится в реальных смартфонах.
Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный