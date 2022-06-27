Без улучшений: появились новые подробности о камере будущих смартфонов Samsung Galaxy S23

Согласно отчёту GalaxyClub, Galaxy S23 и Galaxy S23+ будут оснащены 10-мегапиксельными телеобъективами с 3-кратным оптическим зумом, как и их предшественники. Информация об основном и сверхширокоугольном модуле в будущих смартфонах пока не разглашается.

Ходят слухи, что Galaxy S23 Ultra может использовать 200-мегапиксельный датчик камеры, вероятно, ISOCELL HP1. А вот в Galaxy S23 и Galaxy S23+ могут установить 50-мегапиксельные основные камеры. Журналисты считают, что Samsung следует улучшить сверхширокоугольный модуль. Хотя 12-мегапиксельные камеры на флагманах Samsung неплохи, они нуждаются в аппаратном обновлении, особенно если учесть, что у большинства китайских топовых смартфонов уже стоят датчики на 48 и 50 Мп.