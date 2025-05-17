«Безрамочный» смартфон Xiaomi Civi 5 Pro получит оптику Leica

Опубликовано 17 мая 2025, 15:451 мин.
«Безрамочный» смартфон Xiaomi Civi 5 Pro получит оптику LeicaВ Китае в мае
Xiaomi анонсировала запуск смартфона Civi 5 Pro, нового флагмана серии Civi, который появится в Китае в мае. Как сообщает FoneArena, устройство с кодовым названием «Little 15» обещает значительные улучшения в камере, производительности, экране и аккумуляторе, сохраняя тонкий и стильный дизайн.
© Xiaomi
Civi 5 Pro получит тройную заднюю камеру с оптикой Leica, включая 50-мегапиксельный телеобъектив с апертурой f/2.2 и ультраширокоугольный объектив с фокусным расстоянием 15 мм.
Смартфон оснастят металлической рамкой и предложат в четырёх цветовых вариантах. По слухам, новинка будет работать на процессоре Snapdragon 8s Gen 4 и получит аккумулятор ёмкостью свыше 6000 мАч.
Глава подразделения смартфонов Xiaomi Лу Вейбинг отметил, что Civi 5 Pro сохранит лёгкость и элегантность серии, но станет технологическим прорывом.