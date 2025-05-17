«Безрамочный» смартфон Xiaomi Civi 5 Pro получит оптику Leica

Civi 5 Pro получит тройную заднюю камеру с оптикой Leica, включая 50-мегапиксельный телеобъектив с апертурой f/2.2 и ультраширокоугольный объектив с фокусным расстоянием 15 мм.

Смартфон оснастят металлической рамкой и предложат в четырёх цветовых вариантах. По слухам, новинка будет работать на процессоре Snapdragon 8s Gen 4 и получит аккумулятор ёмкостью свыше 6000 мАч.

Глава подразделения смартфонов Xiaomi Лу Вейбинг отметил, что Civi 5 Pro сохранит лёгкость и элегантность серии, но станет технологическим прорывом.