Безымянный смартфон Oppo получил 6 830 мА·ч, 12 ГБ ОЗУ и 50 МП-камеру

Телефон оснащён экраном диагональю 6,75 дюйма с разрешением 720×1570 пикселей. По объёму памяти вариантов будет два: 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 128 либо 512 ГБ встроенной. Аккумулятор имеет ёмкость 6 830 мА·ч, но. Габариты устройства — 166,6×78,5×8,61 мм, вес — 216 граммов.

Основная камера включает 50-мегапиксельный главный модуль и дополнительный 2-мегапиксельный сенсор, который, по всей видимости, носит «декоративный» характер. Фронтальная камера — 8 МП.

Смартфон также получил сканер отпечатков пальцев. Он работает на Android, однако версия операционной системы в документах не указана.

Судя по характеристикам, модель относится к нижнему среднему сегменту и, вероятно, станет частью серии Oppo A, пишут СМИ.