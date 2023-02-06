Билайн начал просить абонентов включать 4G вместо 3G

В уведомлении сказано: «на смену 3G приходит прекрасный 4G: лучше качество связи, выше скорость и больше отличного контента». Билайн также предлагает включить приоритет 4G в настройках сотовой сети в смартфоне и убедиться, что «сим-карта поддерживает 4G».

В TelecomDaily отметили, что сама SIM-карта не может поддерживать или не поддерживать 4G. Решение о том, разрешать ли конкретному абоненту доступ в сеть, принимается сетью. Старым же картам доступ в LTE-сети закрыт по умолчанию из соображений безопасности.

Проблема может касаться карт стандарта miniSIM. Многие же абоненты успели давно перейти на nanoSIM.