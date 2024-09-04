Билайн ограничил раздачу интернета со смартфона даже в безлимитных тарифах

Опубликовано 04 сентября 2024, 20:151 мин.
Билайн ограничил раздачу интернета со смартфона даже в безлимитных тарифахПосле 20 ГБ в месяц скорость замедлят до символической
Мобильный оператор Билайн ввел ограничения на раздачу интернета со смартфона, даже для пользователей, имеющих безлимитные тарифы. Так, после использования 20 ГБ трафика в месяц скорость раздачи снижается до 1 Мбит/с. Это ограничение действует до конца месяца, в то время как основная скорость интернета на смартфоне остается неизменной.
Пользователи на форумах, таких как Пикабу, уже выражают свое недовольство этим изменением. Один из них поделился мнением в посте, где он продемонстрировал скриншоты, подтверждающие введение новых ограничений. Этот шаг вызвал волну критики среди абонентов, которые считают, что введение лимита на раздачу в рамках безлимитного тарифа несправедливо и является нарушением условий предоставления услуг.
Согласно тарифу, который на скриншотах обозначен как «Близкие люди 3+», стоимость которого составляет 880 рублей в месяц, предусмотрено безлимитное использование интернета на скорости до 100 Мбит/с. Однако теперь после превышения лимита на раздачу в 20 ГБ скорость значительно снижается.
Источник:Пикабу
Автор:Максим Многословный
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