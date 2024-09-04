Билайн ограничил раздачу интернета со смартфона даже в безлимитных тарифах

После 20 ГБ в месяц скорость замедлят до символической

Мобильный оператор Билайн ввел ограничения на раздачу интернета со смартфона, даже для пользователей, имеющих безлимитные тарифы. Так, после использования 20 ГБ трафика в месяц скорость раздачи снижается до 1 Мбит/с. Это ограничение действует до конца месяца, в то время как основная скорость интернета на смартфоне остается неизменной.