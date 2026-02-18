Билайн открыл оформление китайского номера на российскую SIM

Теперь оформить китайский виртуальный номер можно онлайн через Билайн благодаря партнёрству с China Mobile International. Номер привязывается к российской SIM-карте и работает на тарифе beeChina.

Как подключить услугу?

Оформить SIM-карту Билайна с тарифом beeChina.

Зарегистрироваться на платформе CMLink и выбрать виртуальный номер (Китай или Гонконг).

Пройти онлайн-верификацию по загранпаспорту.

Активировать номер и настроить переадресацию звонков и SMS на российский номер.

После активации можно получать коды от китайских сервисов, принимать звонки и управлять номером онлайн. Входящие звонки на китайский номер принимаются в России бесплатно. Для звонящих из Китая это обычный внутренний вызов. Перезвонить из России в Китай можно, заплатив 3 рубля за минуту разговора.