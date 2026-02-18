Телефоны
Опубликовано 18 февраля 2026, 00:55
1 мин.

Билайн открыл оформление китайского номера на российскую SIM

Чтобы было удобнее использовать китайские приложения игры, и платёжные средства
Не так давно Китай ввёл безвиз для граждан России. Но есть проблема: без китайского номера нельзя зарегистрироваться в местных приложениях, пользоваться платёжными сервисами или полностью управлять некоторыми китайскими автомобилями. Да, сделать всё можно на месте, но есть вариант оформить китайский номер на российскую SIM. Как? Отвечают Билайн.
Билайн открыл оформление китайского номера на российскую SIM

© Билайн

Теперь оформить китайский виртуальный номер можно онлайн через Билайн благодаря партнёрству с China Mobile International. Номер привязывается к российской SIM-карте и работает на тарифе beeChina.

Как подключить услугу?

  • Оформить SIM-карту Билайна с тарифом beeChina.

  • Зарегистрироваться на платформе CMLink и выбрать виртуальный номер (Китай или Гонконг).

  • Пройти онлайн-верификацию по загранпаспорту.

  • Активировать номер и настроить переадресацию звонков и SMS на российский номер.

После активации можно получать коды от китайских сервисов, принимать звонки и управлять номером онлайн. Входящие звонки на китайский номер принимаются в России бесплатно. Для звонящих из Китая это обычный внутренний вызов. Перезвонить из России в Китай можно, заплатив 3 рубля за минуту разговора.

Источник:Билайн
Автор:Максим Многословный
