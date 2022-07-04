Билайн поднял цены на старые тарифы

В пресс-службе владельца бренда Билайн Вымпелкома сообщили, что постоянно пересматривают условия по архивным тарифам в ту или иную сторону. Компания заявила, что всегда заранее «предупреждает абонентов и даёт возможность выбора дополнительных бонусов либо смены тарифного плана».

Грядущее изменение цен затронуло часть архивных тарифов. В Билайне отметили, что рост стоимости услуг произошёл в пределах текущей инфляции.

Ранее Tele2 запланировал повысить стоимость безлимитных тарифов почти в два раза. Через какое-то время оператор отказался от этого шага. Вероятно, повлияла реакция Минцифры.