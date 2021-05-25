Билайн предлагает выгодную покупку смартфона с услугами связи

Сообщается, что в акции участвуют и бюджетные Samsung Galaxy (от А01 Core до A12 128 ГБ), и смартфоны из новой линейки (Samsung Galaxy А32, Samsung Galaxy А52 и Samsung Galaxy А72), и флагманы Samsung Galaxy S20FE и Samsung Galaxy S21.

Билайн предлагает как приобрести готовый комплект, так и собрать его самостоятельно. В пример приводится акционный комплект со смартфоном Samsung Galaxy А32 на 64 ГБ. В него входят также тариф «Близкие люди 2», опция «3 000 рублей на связь по акции» на полгода, аксессуары на сумму 3 400 рублей или другие девайсы и услуги на выбор. Без акции только один Galaxy А32 стоит 19 990 рублей. По акции стоимость всего комплекта равна такой сумме. Если оформлять в кредит на 12 месяцев, то получится по 1666 рублей в месяц.

Также можно обменять старый смартфон на новый и получить дополнительную скидку. Акция действует с 17 мая 2021 года по 27 июня 2021 года. Количество товаров ограничено.