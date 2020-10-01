Билайн предложил смартфоны пожилым всего за рубль

Билайн предлагает «современный смартфон с поддержкой мобильного интернета 4G». Это модели Alcatel 1 5033D и Alcatel 1A 5002F Prime. Как следует из пресс-релиза компании, клиенту нужно лишь приобрести опцию «3000 бонусных рублей на связь по акции» стоимостью 3000 рублей. Эти деньги зачисляются на бонусный баланс номера и расходуются на оплату абонентской платы по тарифу.

Билайн сообщает, что разработал акцию специально для повышения доступности мобильных сервисов среди старшего поколения. Специальная цена на смартфоны действует для пользователей тарифных планов из линейки «Близкие люди» или «Близкие люди+». Подробно условия акции можно посмотреть по этой ссылке.