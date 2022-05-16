Билайн разрешил самостоятельно распределять минуты и гигабайты в семейных тарифах

В Билайне отметили, что в каждой семье есть более активные и менее активные интернет-пользователи. Кому-то нужно больше интернета, а кому-то больше минут.

В прсс-релизе сообщается, что нововведение доступно абонентам тарифов со smart-тарификацией, у которых не подключены безлимитные пакеты трафика в составе действующего тарифа. Распределить минуты, SMS и гигабайты можно в мобильном приложении Билайн или личном кабинете на сайте компании. В случае с приложением необходимо обновить его до последней версии.