Билайн разрешил самостоятельно распределять минуты и гигабайты в семейных тарифах

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Билайн разрешил самостоятельно распределять минуты и гигабайты в семейных тарифахУдобная функция
Оператор сотовой связи Билайн внёс изменения в услуги «Дели все» и «Дели гиги». Теперь абоненты смогут самостоятельно распределять минуты, гигабайты и SMS между членами своей семьи так, чтобы это было удобно каждому.
В Билайне отметили, что в каждой семье есть более активные и менее активные интернет-пользователи. Кому-то нужно больше интернета, а кому-то больше минут.
В прсс-релизе сообщается, что нововведение доступно абонентам тарифов со smart-тарификацией, у которых не подключены безлимитные пакеты трафика в составе действующего тарифа. Распределить минуты, SMS и гигабайты можно в мобильном приложении Билайн или личном кабинете на сайте компании. В случае с приложением необходимо обновить его до последней версии.