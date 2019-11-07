Билл Гейтс рассказал, почему сейчас все используют Android

Билл Гейтс считает, что внимание и ресурсы Microsoft, которые она могла бы потратить на развитие операционной системы, в своё время забрало антимонопольное разбирательство.

«Мы бы тогда больше внимания обращали на создание мобильной операционной системы, и вы сейчас использовали бы Windows Mobile вместо Android», — заявил Гейтс.

Он утверждает, что слишком много времени уделял данному разбирательству и пустил на самотёк мобильное направление. Также Гейт упомянул упущенную возможность запуска Windows Mobile на «ключевом продукте» Motorola. Какой именно продукт имелся в виду, неясно.

Билл Гейтс уже не в первый раз озвучивает сожаление по поводу проигрыша Google на рынке мобильных операционных систем. Ранее он назвал величайшей ошибкой провал Windows Mobile.