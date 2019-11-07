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Билл Гейтс рассказал, почему сейчас все используют Android

Объяснил, почему Windows Mobile проиграла
На конференции издания New York Times основатель Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) рассказал, почему операционная система компании Windows Mobile проиграла Android.

Билл Гейтс считает, что внимание и ресурсы Microsoft, которые она могла бы потратить на развитие операционной системы, в своё время забрало антимонопольное разбирательство.

«Мы бы тогда больше внимания обращали на создание мобильной операционной системы, и вы сейчас использовали бы Windows Mobile вместо Android», — заявил Гейтс.

Он утверждает, что слишком много времени уделял данному разбирательству и пустил на самотёк мобильное направление. Также Гейт упомянул упущенную возможность запуска Windows Mobile на «ключевом продукте» Motorola. Какой именно продукт имелся в виду, неясно.

Билл Гейтс уже не в первый раз озвучивает сожаление по поводу проигрыша Google на рынке мобильных операционных систем. Ранее он назвал величайшей ошибкой провал Windows Mobile.