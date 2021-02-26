Билл Гейтс заявил, что предпочитает Android-смартфоны

Участники беседы спросили Гейтса, что он думает об айфонах. На это предприниматель ответил, что ему больше по душе смартфоны с операционной системой Android. По его словам, такие устройства более гибкие по части взаимодействия между программным обеспечением и операционкой. Поэтому ПО Microsoft, предустановленное на некоторых Android-смартфонах, очень удобно пользователям.

Также во время беседы Гейтс рассказал, что ему не очень нравится биткойн. Дело в том, что майнинг криптовалюты требует много вычислительных мощностей, а значит потребляет много электричества. А это плохо для окружающей среды. Гейтс заявил, что не инвестировал в биткойн.