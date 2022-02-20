BlackBerry 5G «умер» окончательно

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BlackBerry 5G «умер» окончательноЗащищённого смартфона с физической клавиатурой не будет
Чуть больше недели назад появились новости, которые разрушили надежды поклонников BlackBerry. Весь 2021 год они ждали, что компания OnwardMobility объявит о первом смартфоне BlackBerry 5G. Однако OnwardMobility теперь подтвердила, что ничего не будет.
Сообщается, что после того, как в прошлом году не было представлено ни одного нового телефона, BlackBerry решил отозвать лицензию, которую предоставил OnwardMobility, что сорвало сделку.
Onward Mobility опубликовала на своём сайте заявление, в котором ясно говорится, что 5G BlackBerry «мёртв». Компания не будет продолжать разработку сверхзащищённого смартфона с физической клавиатурой. В OnwardMobility уточнили, что это решение не было принято легкомысленно или в спешке. Компания сама не рада такому развитию событий.
Источник: Phonearena