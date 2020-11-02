Блогер доказал, что в названиях смартфонов Xiaomi нет никакой логики
Китайский производитель Xiaomi успел выпустить сотни моделей смартфонов под тремя разными брендами — Mi, Redmi и Poco — и 12 основными сериями. Если посмотреть сразу на все названия смартфонов, то уловить принцип, по которому они именуются, становится сложно. У компании есть десять разных слов, чтобы обозначить Lite-модель, восемь — для Pro-версий, три — для обозначения следующего поколения и три — для обозначения увеличенного размера телефона.
Например, одна лишь буква «S» может обозначать разные вещи. Если она большая, то речь о новом поколении смартфона или об улучшенной его версии, а если маленькая, то об облегчённой версии. А ещё «S» используется для обозначения серии. В случае с буквой «X» всё ещё веселее: она может применяться для Lite- и Pro-версий, а ещё в абсолютно одинаковых смартфонах, а ещё в смартфонах, которые совсем не имеют ничего общего. В общем, настоящая каша.
Не становится легче, и когда речь заходит об именовании смартфонов Xiaomi на разных рынках. Вот примеры того, как здесь нарушается логика:
Блогер пришёл к выводу: ничто в названии смартфонов Xiaomi не говорит покупателю ровным счётом ничего о продукте. Автор ролика предположил, что такой странный нейминг обусловлен тем, что компания отдёт приоритет манёвренности на разных рынках. Xiaomi нужно быть быстрой и отвечать потребностям определённого рынка. Поэтому локальные менеджеры компании выбирают названия, исходя из собственных соображений о том, что лучше «выстрелит» у целевой аудитории.