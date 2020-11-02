Блогер доказал, что в названиях смартфонов Xiaomi нет никакой логики

Китайский производитель Xiaomi успел выпустить сотни моделей смартфонов под тремя разными брендами — Mi, Redmi и Poco — и 12 основными сериями. Если посмотреть сразу на все названия смартфонов, то уловить принцип, по которому они именуются, становится сложно. У компании есть десять разных слов, чтобы обозначить Lite-модель, восемь — для Pro-версий, три — для обозначения следующего поколения и три — для обозначения увеличенного размера телефона.

Например, одна лишь буква «S» может обозначать разные вещи. Если она большая, то речь о новом поколении смартфона или об улучшенной его версии, а если маленькая, то об облегчённой версии. А ещё «S» используется для обозначения серии. В случае с буквой «X» всё ещё веселее: она может применяться для Lite- и Pro-версий, а ещё в абсолютно одинаковых смартфонах, а ещё в смартфонах, которые совсем не имеют ничего общего. В общем, настоящая каша.

Не становится легче, и когда речь заходит об именовании смартфонов Xiaomi на разных рынках. Вот примеры того, как здесь нарушается логика: