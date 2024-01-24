Блогер максимально поиздевался над Samsung Galaxy S24 Ultra и проверил смартфон на прочность

В ходе экспериментов, устройство неоднократно кидали на бетон и валяли в песке, чтобы проверить его устойчивость к повреждениям.

Samsung Galaxy S24 Ultra, оснащенный прочной титановой рамой и защищенный стеклом Gorilla Glass Armor, прошел испытания с достоинством.

После нескольких падений с небольшой высоты на углах экрана появились трещины, а нижняя грань корпуса также получила повреждения. Однако эти небольшие дефекты не повлияли на работоспособность устройства.

Дополнительно автор видео попытался поцарапать нижнюю грань смартфона. И ему это даже удалось. Вместе с тем экран был подвергнут воздействию песка с мелкими камнями, но защитное стекло выдержало и это испытание.