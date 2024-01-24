Блогер максимально поиздевался над Samsung Galaxy S24 Ultra и проверил смартфон на прочность

Опубликовано 24 января 2024, 07:18
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Блогер максимально поиздевался над Samsung Galaxy S24 Ultra и проверил смартфон на прочностьНо устройство прошло испытания с достоинством
На канале PBKreviews вышло свежее видео, в котором флагманский Samsung Galaxy S24 Ultra подвергся серии жестоких тестов на прочность.
В ходе экспериментов, устройство неоднократно кидали на бетон и валяли в песке, чтобы проверить его устойчивость к повреждениям.
Samsung Galaxy S24 Ultra, оснащенный прочной титановой рамой и защищенный стеклом Gorilla Glass Armor, прошел испытания с достоинством.
После нескольких падений с небольшой высоты на углах экрана появились трещины, а нижняя грань корпуса также получила повреждения. Однако эти небольшие дефекты не повлияли на работоспособность устройства.
Дополнительно автор видео попытался поцарапать нижнюю грань смартфона. И ему это даже удалось. Вместе с тем экран был подвергнут воздействию песка с мелкими камнями, но защитное стекло выдержало и это испытание.
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