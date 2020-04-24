Блогер наглядно показал разницу между камерами iPhone SE 2020 и iPhone 11

Напомним, iPhone SE 2020 оснащён камерой разрешением 12 Мп, диафрагмой f/1.8. Имеется оптическая стабилизация изображения. Кроме того, можно записывать видео в формате 4K на 60 fps. У iPhone 11 есть также дополнительный ультраширокоугольный модуль.

В целом, можно сказать, что разница в определённых режимах съёмки практически незаметна. Однако, например, при плохом освещении iPhone 11, конечно, выигрывает.