Телефоны
Вчера 20:30
Блогер наглядно показал разницу между камерами iPhone SE 2020 и iPhone 11
У одного смартфона одна камера, у второго — две
Блогер наглядно показал разницу между камерами iPhone SE 2020 и iPhone 11. Напомним, у первого устройства камера одна, а у второго — две.
Обзор провёл автор YouTube-канала SuperSaf Сафван Ахмедмия. Видеоролик начинается сразу со сравнения того, как снимают один и тот же ракурс разные телефоны. Сверху на видео подписаны характеристики съёмки, в частности разрешение. Здесь, конечно, лучше самостоятельно посмотреть на примеры роликов и фотографий:
Напомним, iPhone SE 2020 оснащён камерой разрешением 12 Мп, диафрагмой f/1.8. Имеется оптическая стабилизация изображения. Кроме того, можно записывать видео в формате 4K на 60 fps. У iPhone 11 есть также дополнительный ультраширокоугольный модуль.
В целом, можно сказать, что разница в определённых режимах съёмки практически незаметна. Однако, например, при плохом освещении iPhone 11, конечно, выигрывает.