Блогер наглядно показал устройство первой подэкранной камеры в смартфоне

Под дисплеем у ZTE Axon 20 5G спрятан 32-Мп датчик изображения. К сожалению, фотографии на него получаются не слишком хорошие. Но сам факт, что смартфон с подэкранной камерой появился в продаже, впечатляющий.

Зак последовательно разобрал ZTE Axon 20 5G, отметив, что в нём используется слишком много клея. Даже батарею извлечь довольно сложно. До фронтальной камеры Нельсон добрался через заднюю часть устройства. Она оказалась аналогичной всем селфи-камерам, которые встраиваются в смартфоны в последние годы.

Блогер также извлёк динамик, расположенный под экраном. По сути, это модуль, которые передаёт вибрации на дисплей, чтобы довести звук до уха пользователя.

Зак пояснил, что ZTE использует два разных дисплея в смартфоне. Один располагается прямо над селфи-камерой, а второй — стандартный большой OLED-экран. Если смотреть через внутреннюю дырку для фронталки с обратной стороны смартфона, можно увидеть различные объекты благодаря прозрачности.

В итоге Нельсон похвалил ZTE за использованную технологию.