Блогер объяснил, почему не стоит брать iPhone 16 на две сим-карты: много ограничений

По словам Романцева, iPhone 16 на две SIM-карты создаются именно для китайского рынка, и поставляются с отсутствием поддержки беспроводной зарядки MagSafe и фирменного ИИ Apple Intelligence. Ограничения не снимаются даже при смене региона, также не поддерживаются групповые видео- и аудиозвонки через FaceTime, не работает и функционал генерации ссылок на звонки, причём независимо от местоположения пользователя.

В этих версиях нельзя использовать eSIM. К тому же в китайской версии отключена функция Wi-Fi Calling, из-за чего увеличивается расход трафика.