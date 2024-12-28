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Опубликовано 28 декабря 2024, 15:46
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Блогер объяснил, почему не стоит брать iPhone 16 на две сим-карты: много ограничений

Это версия для Китая
Российский техноблогер Сергей Романцев, известный под псевдонимом Romancev768, рассказал россиянам о том, что лучше воздержаться от покупки iPhone 16 с двумя SIM-картами. Блогер уточнил, что это китайская версия с существенными ограничениями.
Блогер объяснил, почему не стоит брать iPhone 16 на две сим-карты: много ограничений

© Apple

По словам Романцева, iPhone 16 на две SIM-карты создаются именно для китайского рынка, и поставляются с отсутствием поддержки беспроводной зарядки MagSafe и фирменного ИИ Apple Intelligence. Ограничения не снимаются даже при смене региона, также не поддерживаются групповые видео- и аудиозвонки через FaceTime, не работает и функционал генерации ссылок на звонки, причём независимо от местоположения пользователя.

В этих версиях нельзя использовать eSIM. К тому же в китайской версии отключена функция Wi-Fi Calling, из-за чего увеличивается расход трафика.

Источник:Romancev768
Автор:Андрей Кадуков
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