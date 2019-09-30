Блогер проверил iPhone 11 на прочность и не нашёл преимуществ перед Android-смартфонами

iPhone 11 — самый дешёвый смартфон в актуальной линейке компании. В России цены на него начинаются с 59 990 рублей (за версию с 64 ГБ). Согласитесь, что устройство получилось не самым доступным.

Наверное, именно поэтому блогер ждал от него чего-то интересного. Распаковав смартфон, мужчина посетовал на то, что Apple не прилагает к нему быструю зарядку, хотя поддержка таковой у аппарата есть. Жёлтый цвет iPhone 11 блогер охарактеризовал так: «Если бы у Пикачу и куска сыра был ребёнок».

По традиции «мучитель» смартфонов начал с теста на прочность переднего стекла. Царапины у iPhone 11 стали появляться после инструмента с твёрдостью 6 уровня по Шкале Мооса. Это средний результат для современных устройств.

Огонь для экрана iPhone 11 оказался тоже не слишком страшен. Тест на изгиб он прошёл хорошо.

В итоге, однако, блогер решил, что данное устройство не дотягивает до своих конкурентов среднего класса ни по цене, ни по характеристикам.