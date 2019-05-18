Блогер сделал видео со складным смартфоном Motorola RAZR, а Lenovo выдала его за своё

Видео сделано довольно качественно. Блогер использовал рендеры устройства, чтобы сделать анимацию с раскрытием складного смартфона. Видимо, по этой причине представители Lenovo решили показать ролик на небольшом мероприятии в честь Motorola RAZR. Проблема в том, что в конец видео компания вставила свой логотип, а Кхан не давал своё разрешение на использование контента.

Судя по всему, получившийся у блогера ролик довольно хорошо отразил реальную картину и показал способности нового Motorola RAZR. А значит, можно ожидать, что реальный смартфон будет выглядеть примерно так, как в видео.