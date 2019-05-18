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Блогер сделал видео со складным смартфоном Motorola RAZR, а Lenovo выдала его за своё

Ролик был смонтирован на основе рендеров устройства
Lenovo на своём официальном мероприятии показала видеоролик, демонстрирующий складной смартфон Motorola RAZR. Оказалось, что видео сделал блогер Вакар Кхан (Waqar Khan) на основе рендеров устройства. Компания разрешения на использование ролика не спросила.

Видео сделано довольно качественно. Блогер использовал рендеры устройства, чтобы сделать анимацию с раскрытием складного смартфона. Видимо, по этой причине представители Lenovo решили показать ролик на небольшом мероприятии в честь Motorola RAZR. Проблема в том, что в конец видео компания вставила свой логотип, а Кхан не давал своё разрешение на использование контента.

Судя по всему, получившийся у блогера ролик довольно хорошо отразил реальную картину и показал способности нового Motorola RAZR. А значит, можно ожидать, что реальный смартфон будет выглядеть примерно так, как в видео.

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