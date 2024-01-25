Блогер сравнил флагманские Samsung Galaxy S24 Ultra и S23 Ultra, назвав их главные отличия

Он выявил ключевые отличия между этими моделями, которые могут повлиять на выбор потребителей.

Galaxy S24 Ultra оказался тоньше, короче и легче своего предшественника, но при этом чуть шире. Одним из заметных изменений стала титановая рамка новой модели вместо алюминиевой у S23 Ultra.

В области защиты Galaxy S24 Ultra превосходит своего предшественника. Оба смартфона оснащены 6.8-дюймовыми Dynamic AMOLED 2X Infinity-O экранами, но у S24 Ultra разрешение экрана выше — 3120 × 1440 пикселей против 3088 × 1440 у S23 Ultra.