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Блогер сравнил камеры нового iPhone SE и iPhone XR с iPhone 11
Для всех, кто думает, какую модель купить
Блогер сравнил камеры нового iPhone SE и iPhone XR с iPhone 11. У первых двух моделей камера одинарная, а у последней — двойная.
С iPhone 11 недавно представленный iPhone SE 2020 уже сравнивали. Теперь настал черёд тройного теста. Его провёл автор YouTube-канала Mrwhosetheboss. В 11-минутном ролике приведены примеры и фото, и видеороликов, снятых на разные модели.
Заметна ли разница? Что касается снимков, сделанных при хорошем освещении, то не очень. А вот в тёмное время суток преимущество iPhone 11 становится очевидным.
Напомним, у iPhone SE 2020 установлена широкоугольная камера на 12 Мп, диафрагмой ƒ/1.8. Поддерживается пятикратный цифровой зум, имеется оптическая стабилизация изображения.