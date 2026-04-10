Блогер увеличил память в MacBook Neo до 1 ТБ с помощью деталей от iPhone

Опубликовано 10 апреля 2026, 16:021 мин.
Блогер увеличил память в MacBook Neo до 1 ТБ с помощью деталей от iPhoneМожно повторить
MacBook Neo продаётся либо с 256, либо с 512 ГБ памяти. Однако один умелец с YouTube нашёл способ обойти это «ограничение».
Примерно за 210 долларов он взял чип памяти на 1 ТБ от iPhone 16 Pro (и там, и там используется один и тот же процессор A18 Pro). Нужно полностью разобрать ноутбук, аккуратно выпаять старую память и припаять новую. Требуется опыт работы с электроникой. К тому же оперативную память (8 ГБ) увеличить нельзя — она встроена в тот же чип, что и процессор.
Итого, если приплюсовать сюда сам ноутбук (от 599 долларей), выходит чуть больше 800 долларов за версию с 1 ТБ памяти.